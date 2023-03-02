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Глава МАГАТЭ опубликовал видео ротации экспертов на Запорожской АЭС

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 2 марта, эксперты Международного агентства по атомной энергии заменили своих коллег, которые размещались на Запорожской АЭС. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси опубликовал видео их ротации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гросси.

На опубликованных кадрах видно, что эксперты пешком пересекают линию фронта. Они переходили устье реки вдоль одного из разрушенных мостов.

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Ранее Гросси заявлял, что ротация группы экспертов организации, которые находятся на площадке Запорожской АЭС, задерживается более трех недель.

Напомним, что Россия заблокировала ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина призвала Запад отреагировать.

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Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины