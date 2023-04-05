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Глава МАГАТЕ обговорив із російськими чиновниками безпеку ЗАЕС

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Середа 05 квітня 2023 15:56
Глава МАГАТЕ обговорив із російськими чиновниками безпеку ЗАЕС Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російськими посадовцями в Калінінграді для переговорів щодо забезпечення безпеки тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гроссі у Twitter.

"Сьогодні в Калінінграді я зустрівся з високопоставленими російськими чиновниками з кількох відомств. Я продовжую свої зусилля щодо захисту Запорізької атомної електростанції", - написав він.

Гроссі додав, що його нещодавній візит на ЗАЕС підтвердив "нагальну необхідність досягнення цієї життєво важливої мети, яка відповідає загальним інтересам".

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 29 березня прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Раніше Гроссі також повідомив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.

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