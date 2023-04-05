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Глава МАГАТЭ обсудил с российскими чиновниками безопасность ЗАЭС

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Среда 05 апреля 2023 15:56
Глава МАГАТЭ обсудил с российскими чиновниками безопасность ЗАЭС Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с российскими чиновниками в Калининграде для переговоров по обеспечению безопасности временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гросси в Twitter.

"Сегодня в Калининграде я встретился с высокопоставленными российскими чиновниками из нескольких ведомств. Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции", - написал он.

Гросси добавил, что его недавний визит на ЗАЭС подтвердил "настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, которая отвечает всеобщим интересам".

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Ранее Гросси также сообщил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС Война России против Украины Российская Федерация
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