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Глава Луганской ОГА назвал возможный сценарий наступления России на Донбассе

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 15:15
Глава Луганской ОГА назвал возможный сценарий наступления России на Донбассе Фото: главы Луганской ОГА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Сергей Пышкин

В течение ближайших дней российские оккупанты могут попытаться атаковать Донбасс. Возможно, свое наступление захватчики начнут с массированных артобстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОГА Сергея Гайдая в интервью для издания "Украинская правда".

Как отметил Гайдай, по его мнению, около 3-4 часов утра, оккупанты могут начать массированный артобстрел.

"Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-У". Все, что у них есть, они используют. Это будет длиться несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а потом они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", - заявил Гайдай.

Также по мнению главы Луганской ОГА, оккупанты не смогут напасть с севера, юга и востока, поскольку у них нет достаточно сил для того, чтобы организовать столь огромное нападение со всех сторон.

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