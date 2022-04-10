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Голова Луганської ОДА назвав можливий сценарій наступу Росії на Донбасі

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Неділя 10 квітня 2022 15:15
Голова Луганської ОДА назвав можливий сценарій наступу Росії на Донбасі Фото: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом найближчих днів російські окупанти можуть спробувати атакувати Донбас. Можливо, свій наступ загарбники розпочнуть з масованих артобстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в інтерв'ю для видання "Українська правда".

Як відзначив Гайдай, на його думку, близько о 3-4 годині ранку, окупанти можуть розпочати масований артобстріл.

"Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають. Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - заявив Гайдай.

Також на думку голови Луганської ОДА, окупанти не зможуть напасти з півночі, півдні й сходу, оскільки в них немає достатньо сил для того, аби організувати настільки величезний напад з усіх сторін.

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