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Глава КС Молдовы подал в отставку

Новости » Политика    20.06.2019 - 18:55
Глава КС Молдовы подал в отставку
Фото: Михай Поалелунжь (twitter.com sputnikmoldru)

Судей КС призвали уйти в отставку Додон и Санду

В Молдове в отставку подал глава Конституционного суда страны Михай Поалелунжь. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Следует отметить, что президент Молдовы Игорь Додон и глава правительства Майя Санду призвали судей Конституционного суда страны подать в отставку.

"Сегодня, 20 июня 2019 года, г-н Михай Поалелунжь подал в отставку с должности судьи и председателя Конституционного суда", - сказано в сообщении.

Подчеркнем, КС Молдовы 7, 8 и 9 июня вынес несколько решений: об окончании сроков формирования парламентской коалиции и утверждении правительства, о временном отстранении от должности президента, о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Так, КС признал избрание спикером парламента Зинаиды Гречаный и премьером Майи Санду неконституционным. После этого в стране возник политический кризис.

Напомним, 15 июня Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня, которые стали причиной политического кризиса в стране.

Как писало РБК-Украина, олигарх Владимир Плахотнюк и представители его Демократической партии покинули Молдову после отставки правительства Павла Филиппа. Так, Кабмин Филиппа был сформирован Демократической партией Молдовы, однако с февраля после выборов в стране существовал политический кризис, так как не удавалось создать коалицию и сформировать новое правительство. Крайний срок истек в начале июня, после чего Партия социалистов президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали правительство, которое возглавила Майя Санду.

Однако Конституционный суд Молдовы признал его незаконным, и правительство Филиппа отказывалось уходить в отставку.

Новая премьер Молдовы требует отставки Конституционного суда Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня
Новости Украины Молдоваотставка
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