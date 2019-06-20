Глава КС Молдовы подал в отставку

Фото: Михай Поалелунжь (twitter.com sputnikmoldru)

Судей КС призвали уйти в отставку Додон и Санду

В Молдове в отставку подал глава Конституционного суда страны Михай Поалелунжь. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Следует отметить, что президент Молдовы Игорь Додон и глава правительства Майя Санду призвали судей Конституционного суда страны подать в отставку.

"Сегодня, 20 июня 2019 года, г-н Михай Поалелунжь подал в отставку с должности судьи и председателя Конституционного суда", - сказано в сообщении.

Подчеркнем, КС Молдовы 7, 8 и 9 июня вынес несколько решений: об окончании сроков формирования парламентской коалиции и утверждении правительства, о временном отстранении от должности президента, о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Так, КС признал избрание спикером парламента Зинаиды Гречаный и премьером Майи Санду неконституционным. После этого в стране возник политический кризис.

Напомним, 15 июня Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня, которые стали причиной политического кризиса в стране.

Как писало РБК-Украина, олигарх Владимир Плахотнюк и представители его Демократической партии покинули Молдову после отставки правительства Павла Филиппа. Так, Кабмин Филиппа был сформирован Демократической партией Молдовы, однако с февраля после выборов в стране существовал политический кризис, так как не удавалось создать коалицию и сформировать новое правительство. Крайний срок истек в начале июня, после чего Партия социалистов президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали правительство, которое возглавила Майя Санду.

Однако Конституционный суд Молдовы признал его незаконным, и правительство Филиппа отказывалось уходить в отставку.