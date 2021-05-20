Глава компании-владельца TikTok уходит с поста гендиректора, - Reuters

Основатель китайской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok , Чжан Имин уходит с поста генерального директора. Он уведомил об уходе сотрудников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку .

По данным агентства, глава компании уведомил сотрудников, что новым генеральным директором станет соучредитель компании Рубо Лян. При этом Чжан Имин пообещал продолжить работать совместно с преемником в течение следующих шести месяцев, чтобы обеспечить плавный переход.

"Честно говоря, мне не хватает некоторых навыков, необходимых идеальному управленцу. Меня больше интересует анализ организационных и рыночных принципов и дальнейшее использование этих теорий для сокращения управленческой деятельности, а не фактическое управление людьми", - объяснил свое решение бизнесмен.