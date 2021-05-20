RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Глава компанії-власника TikTok йде з посади гендиректора, - Reuters

Автор: Артур Родивилов

Засновник китайської компанії ByteDance, що володіє соціальною мережею TikTok, Чжан Імін йде з посади генерального директора. Він повідомив про звільнення співробітникам.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на службову записку.

За даними агентства, глава компанії повідомив співробітникам, що новим генеральним директором стане співзасновник компанії Рубо Лян. При цьому Чжан Імін пообіцяв продовжити працювати спільно з наступником протягом наступних шести місяців, щоб забезпечити плавний перехід.

"Чесно кажучи, мені не вистачає деяких навичок, необхідних ідеальному управлінцю. Мене більше цікавить аналіз організаційних і ринкових принципів і подальше використання цих теорій для скорочення управлінської діяльності, а не фактичне управління людьми", - пояснив своє рішення бізнесмен.

У серпні 2020 року пішов у відставку генеральний директор TikTok Кевін Майєр, який вступив на посаду всього за кілька місяців до звільнення. Основною причиною став політичний тиск, який чиниться американською владою на соціальну мережу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України соцсетьTikTok