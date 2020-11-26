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В США отложили блокировку TikTok

США, Четверг 26 ноября 2020 03:13
В США отложили блокировку TikTok
Фото: TikTok (pexels)
Автор: РБК-Украина

Власти США отстрочили блокировку социальной сети TikTok на территории страны. Запрет на использование приложения предварительно вступит в силу 4 декабря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Представитель Минфина США сообщил, что продление было предоставлено для рассмотрения недавно полученного пересмотренного представления.

Напомним, в сентябре Дональд Трамп подписал запрет на скачивание приложения TikTok в США. Администрация Трампа заявила, что запрет распространяется на еще одно мобильное приложение – WeChat.

Тогда представитель Министерства торговли США рассказал, что ведомство не будет запрещать дополнительные технические транзакции для TikTok до 12 ноября. Это дало компании дополнительное время на завершение переговоров по бизнесу в США.

Также ранее стало известно, что пакистанский телекоммуникационный регулятор заявил о блокировании китайской соцсети и приложения TikTok. Регулятор заявил о невозможности отфильтровать "аморальный и неприличный" контент.

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