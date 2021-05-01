В соцсети TikTok назначили нового гендиректора

Гендиректором соцсети TikTok стал топ-менеджер компании-владельца Шоу Зи Чу. Он является финансовым директором китайской ByteDance, которая владеет TikTok.

Об этом сообщается на сайте соцсети.

Ванесса Паппас, которая с августа 2020 года исполняла обязанности временного руководителя TikTok, станет главным операционным директором компании. "Чу обладает глубокими знаниями о компании и отрасли, <...> он работает в технологическом секторе на протяжении десяти лет", - сказал основатель и генеральный директор ByteDance Чжан Имин.

Прежний глава TikTok Кевин Майер уволился на фоне конфликта сервиса с властями США. Шоу Зи Чу будет занимать обе должности одновременно.

Напомним, в сентябре тогда еще президент США Дональд Трамп подписал запрет на скачивание приложения TikTok в США. Администрация Трампа заявила, что запрет распространяется на еще одно мобильное приложение – WeChat.

Потом власти США отстрочили блокировку социальной сети TikTok на территории страны. Это связано с выигранными владельцами приложения судебными исками против администрации Трампа.