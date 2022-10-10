Глава комітету ВР пояснив позицію Китаю та Індії щодо війни в Україні

Мережко вважає, що Китай треба позбавити статусу стратегічного партнера України, оскільки він своїми діями довів, що саме стратегічний партнер РФ.

Також потрібно відмовитися від спроб "задобрити" Пекін, зазначив нардеп - очевидно, маючи на увазі недавнє голосування в Раді ООН з прав людини, де Україна стала єдиною країною, яка не підтримала проведення дебатів на тему геноциду уйгурів у китайському Сіньцзяні (хоча постфактум змінила свою позицію).

"Міф про те, що не треба дражнити Китай - це неправильно. Китай стримують не дії України. Для Китаю ми взагалі не існуємо як суб'єкт. І стримують Китай не наші заяви чи дії, а лише страх американських санкцій", - сказав РБК-Україна нардеп.

А ось Індія, на думку Мережка, не така "безнадійна" і Україна цілком може з нею працювати. "У нас є непрямі важелі впливу на Індію, як дуже добрі відносини між Індією та Великобританією. Також Індія зближується із США. І ми через них можемо впливати і я сподіваюся, що американці вже намагаються впливати на Індію щодо російсько-української війни", - сказав нардеп.