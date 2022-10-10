Глава комитета ВР объяснил позицию Китая и Индии по поводу войны в Украине

Мережко считает, что Китай надо лишить статуса стратегического партнера Украины, поскольку он своими действиями доказал, что является как раз стратегическим партнером РФ.

Также нужно отказаться от попыток "задобрить" Пекин, отметил нардеп - очевидно, имея ввиду недавнее голосование в Совете ООН по правам человека, где Украина стала единственной страной, не поддержавшей проведение дебатов на тему геноцида уйгуров в китайском Синьцзяне (хотя постфактум изменила свою позицию).

"Миф о том, что не надо дразнить Китай - это неправильно. Китай сдерживают не действия Украины. Для Китая мы вообще не существуем как субъект. И сдерживают Китай не наши заявления или действия, а только страх американских санкций", - сказал РБК-Украина нардеп.

А вот Индия, по мнению Мережко, не столь "безнадежна" и Украина вполне может с ней работать. "У нас есть непрямые рычаги влияния на Индию, как очень хорошие отношения между Индией и Великобританией. Также Индия сближается с США. И мы через них можем влиять и я надеюсь, что американцы уже пытаются влиять на Индию в отношении российско-украинской войны", - сказал нардеп.