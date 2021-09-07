Глава комитета Рады по евроинтеграции: законопроект об олигархах разбалансирует власть

Ряд парламентских фракций подписали представление об отправке законопроекта №5599 об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванны Климпуш-Цинцадзе.

"Мы подписали вместе с нашими коллегами из "Голоса", из других фракций представление об отправке проекта Закона о так называемой деолигархизации в Венецианскую комиссию", - заявила нардеп.



По мнению, Климпуш-Цинцадзе этот законопроект имеет существенные недостатки, поскольку нарушает баланс полномочий различных ветвей власти.



"Речь идет о том, что Совет национальной безопасности и обороны наделяется абсолютно неприсущими ему полномочиями. По сути, полномочиями судебной власти, выходит из любого поля и вообще баланса властей", - отметила она.