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Глава комитета Рады по евроинтеграции: законопроект об олигархах разбалансирует власть

Автор: Наталия Гурковская

Ряд парламентских фракций подписали представление об отправке законопроекта №5599 об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванны Климпуш-Цинцадзе.

"Мы подписали вместе с нашими коллегами из "Голоса", из других фракций представление об отправке проекта Закона о так называемой деолигархизации в Венецианскую комиссию", - заявила нардеп.

По мнению, Климпуш-Цинцадзе этот законопроект имеет существенные недостатки, поскольку нарушает баланс полномочий различных ветвей власти.

"Речь идет о том, что Совет национальной безопасности и обороны наделяется абсолютно неприсущими ему полномочиями. По сути, полномочиями судебной власти, выходит из любого поля и вообще баланса властей", - отметила она.

Как сообщалось, 1 июля парламент в первом чтении принял президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

3 сентября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указала на несоответствие Конституции Украины положений законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право "(Венецианская комиссия).

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ДенисоваДмитрий Разумков