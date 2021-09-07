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Голова комітету Ради з євроінтеграції: законопроект про олігархів розбалансує владу

Автор: Наталія Гурковська

Частина парламентських фракцій підписала подання про відправку законопроекту №5599 про олігархів на експертизу до Венеціанської комісії Ради Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванни Климпуш-Цинцадзе.

"Ми підписали разом з нашими колегами з "Голосу", з інших фракцій представлення про відправку проекту закону про так звану деолігархізацію до Венеціанської комісії", - заявила нардеп.

На думку, Климпуш-Цинцадзе цей законопроект має суттєві недоліки, оскільки порушує баланс повноважень різних гілок влади.

"Мова йде про те, що Рада національної безпеки і оборони наділяється абсолютно невластивими їй повноваженнями. По суті, повноваженнями судової влади, виходить з будь-якого поля і взагалі балансу влади", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 1 липня парламент в першому читанні ухвалив президентський законопроект №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

3 вересня уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції України положень законопроекту №5599 і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанська комісія).

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ДенисоваДмитро Разумков