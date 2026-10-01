Глава КНДР страждає на "ожиріння" і багато курить, - розвідка Південної Кореї
Розвідка Південної Кореї заявила, що лідер КНДР Кім Чен Ин страждає "крайнім ожирінням" і є "завзятим курцем".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Як пише агентство, Кім Чен Ин знаходиться під пильною увагою міжнародного співтовариства, оскільки його раптова смерть може викликати питання про спадкоємність влади та стабільність у Північній Кореї - країні, яка є ядерною державою.
"Стан здоров'я Кім Чен Ін класифікується як крайнє ожиріння, його вага перевищує 140 кілограмів", - заявив депутат Юн Кун Ен, посилаючись на південнокорейську розвідслужбу.
Він додав, що незважаючи на те, що Кім знаходиться в групі високого ризику серцево-судинних захворювань, він не має труднощів з фізичною активністю, включаючи підйом сходами.
"За оцінкою лікарів, ознак проблем зі здоров'ям немає, враховуючи ретельне спостереження з боку його медичної команди, що лікує", - повідомив Юн.
Чутки про стан здоров'я Кіма спалахнули в 2020 році, коли він пропустив святкування дня народження свого покійного діда і зник з поля зору громадськості приблизно на 20 днів, що підживило чутки про його серйозне захворювання після операції.
Батько Кім Чен Ір і дід Кім Ір Сена також страждали на ожиріння і багато курили. Обидва померли від серцевих нападів.
Також AFP привело слова шеф-кухаря ханойського готелю Metropole, який працював із особистими кухарями Кіма під час саміту Північна Корея – США у 2019 році. Він тоді заявив, що північнокорейський лідер мав пристрасть до рідкісних сортів м'яса та делікатесу.
"Йому подобається ікра, лобстер, справді вишукані продукти. Фуа-гра, він дуже любить балувати себе вишуканою кухнею", - сказали кухарі.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, у січні стало відомо, що дочка глави КНДР Чжу Е відвідала державний мавзолей Кумсулан. Це був перший її бачить, і в ході заходу вона супроводжувала своїх батьків, щоб віддати шану колишнім лідером.
Причому на той момент вона три роки все частіше почала з'являтися в державних ЗМІ, через що аналітики і розвідка Південної Кореї припускає, що вона може стати наступницею Кім Чен Іна.
Ще через кілька місяців, у квітні, розвідка Південної Кореї вже була впевнена, що неповнолітня дочка Кім Чен Іна призначена його наступницею.