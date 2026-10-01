Глава КНДР страдает "ожирением" и много курит, - разведка Южной Кореи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Как пишет агентство, Ким Чен Ын находится под пристальным вниманием международного сообщества, поскольку его внезапная смерть может вызвать вопросы о преемственности власти и стабильности в Северной Корее - стране, которая является ядерным государством.

"Состояние здоровья Ким Чен Ына классифицируется как крайнее ожирение, его вес превышает 140 килограммов", - заявил депутат Юн Кун Ен, ссылаясь на южнокорейскую разведслужбу.

Он добавил, что несмотря на то, что Ким находится в группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, он не испытывает трудностей с физической активностью, включая подъем по лестнице.

"По оценке врачей, признаков проблем со здоровьем нет, учитывая тщательное наблюдение со стороны его лечащей медицинской команды", - сообщил Юн.

Слухи о состоянии здоровья Кима разгорелись в 2020 году, когда он пропустил празднование дня рождения своего покойного деда и исчез из поля зрения общественности примерно на 20 дней, что подпитало слухи о его серьезном заболевании после операции.

Отец Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сена также страдали ожирением и много курили. Оба умерли от сердечных приступов.

Также AFP привело слова шеф-повара ханойского отеля Metropole, работавшего с личными поварами Кима во время саммита Северная Корея - США в 2019 году. Он тогда заявил, что северокорейский лидер питал пристрастие к редким сортам мяса и деликатеса.

"Ему нравится икра, лобстер, действительно изысканные продукты. Фуа-гра, он очень любит баловать себя изысканной кухней", - сказали повара.