Глава КНДР делегував частину повноважень сестрі

Фото: Кім Чен Ин (kremlin.ru)

Кім Е Чжон буде відповідати за політику КНДР щодо США і Південної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин делегував частину обов'язків своїм помічникам, у тому числі сестри Кім Е Чжон. Зараз вона очолює партійний відділ пропаганди.

Про це повідомляє розвідка Південної Кореї, передає BBC.

Згідно з даними розвідки, Кім як і раніше зберігає "абсолютну владу", але делегував різні напрямки політики іншим, щоб знизити рівень стресу. Е Чжон тепер керуватиме "загальними справами держави".

Сестра лідера КНДР тепер відповідає за політику Пхеньяну щодо Сполучених Штатів та Південної Кореї, крім інших питань політики. Тепер Е Чжон є "фактичним лідером номер два", проте, за даними розвідки, Кім Чен Ин "не обрав наступника".

Зазначимо, Кім Е Чжон є молодшою сестрою Кім Чен Ина. З першого дня правління брата вона була поруч з ним. Їх дружні і довірчі відносини, швидше за все, зав'язалися ще у кінці 1990-х. Тоді вони разом навчалися в приватній школі у Швейцарії і жили в ізоляції - в окремому будинку під охороною.

Нагадаємо, Кім Чен Ин призначив нового прем'єр-міністра КНДР, ним став заступник голови Трудової партії Кореї Кім Док Хуна.