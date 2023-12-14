Глава Херсонської ОВА розповів про повернення з окупації ще п'ятьох дітей

Чиновник уточнив, що двоє дітей з цієї групи мають сім'ю, і їх вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію разом з батьками.

"Ще троє - діти з категорії, які опинилися у складних життєвих обставинах", - розповів керівник адміністрації регіону.

В ОВА зазначили, що наразі всі вони знаходяться у безпечному місці, їм надається необхідна допомога.

Прокудін висловив вдячність усім структурам та організаціям, які допомагають повертати громадян із ворожої окупації на вільну територію України.

"Зокрема організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей області", - йдеться у повідомленні.

Депортація українських дітей російськими окупантами

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія постійно депортує українських дітей на окуповані території, а також вивозить їх до Білорусі або віддалених районів РФ.

Українська сторона проводить роботи щодо повернення своїх громадян з окупації. Так, нещодавно з'явилися подробиці повернення чотирьох викрадених загарбниками дітей із Росії в Україну.

Додамо, що за даними Центру національного спротиву, окупаційні "адміністрації" на тимчасово захоплених територіях України отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають піклування. Таким чином, Москва хоче провести чергову хвилю депортації.