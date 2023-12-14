RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Херсонской ОВА рассказал о возвращении из оккупации еще пятерых детей

Фото: из российской оккупации вернули еще пятерых украинских детей (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Херсонской области удалось вернуть еще несколько детей, которых российские захватчики удерживали на временно оккупированных территориях. Некоторые из них были возвращены вместе с родителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

Чиновник уточнил, что у двоих детей из этой группы есть семья, и их удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию вместе с родителями.

"Еще трое - дети из категории оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказал руководитель администрации региона.

В ОВА отметили, что в настоящее время все они находятся в безопасном месте, им оказывается необходимая помощь.

Прокудин выразил благодарность всем структурам и организациям, которые помогают возвращать граждан из вражеской оккупации на свободную территорию Украины.

"В частности, организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, службам по делам детей области", - говорится в сообщении.

Депортация украинских детей российскими оккупантами

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей на оккупированные территории, а также вывозит их в Беларусь или отдаленные районы РФ.

Украинская сторона проводит работы по возвращению своих граждан из оккупации. Так, недавно появились подробности возвращения четырех похищенных захватчиками детей из России в Украину. 

Добавим, что по данным Центра национального сопротивления, оккупационные "администрации" на временно захваченных территориях Украины получили указание подготовить новые списки детей, не имеющих попечительства. Таким образом Москва хочет провести очередную волну депортации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьдіти