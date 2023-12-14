Глава Херсонской ОВА рассказал о возвращении из оккупации еще пятерых детей

В Херсонской области удалось вернуть еще несколько детей, которых российские захватчики удерживали на временно оккупированных территориях. Некоторые из них были возвращены вместе с родителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.
Чиновник уточнил, что у двоих детей из этой группы есть семья, и их удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию вместе с родителями.
"Еще трое - дети из категории оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказал руководитель администрации региона.
В ОВА отметили, что в настоящее время все они находятся в безопасном месте, им оказывается необходимая помощь.
Прокудин выразил благодарность всем структурам и организациям, которые помогают возвращать граждан из вражеской оккупации на свободную территорию Украины.
"В частности, организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, службам по делам детей области", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей на оккупированные территории, а также вывозит их в Беларусь или отдаленные районы РФ.
Украинская сторона проводит работы по возвращению своих граждан из оккупации. Так, недавно появились подробности возвращения четырех похищенных захватчиками детей из России в Украину.
Добавим, что по данным Центра национального сопротивления, оккупационные "администрации" на временно захваченных территориях Украины получили указание подготовить новые списки детей, не имеющих попечительства. Таким образом Москва хочет провести очередную волну депортации.
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