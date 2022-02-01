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Глава Госпотребслужбы уходит в отставку

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 18:10
Глава Госпотребслужбы уходит в отставку Фото: глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая (wikipedia org)
Автор: Артем Горовенко

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая уходит в отставку. Она уже подала соответствующее заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребслужбы по собственному желанию. Причина - настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев", - отметила она.

Магалецкая уточнила, что решила уволиться, поскольку в ближайшее время физически не сможет исполнять обязанности.

"Считаю неправильным брать длинный больничный и оставлять огромную структуру в подвешенном состоянии фактически без руководства", - добавила она.

Отметим, Магалецкая занимала данную должность с ноября 2020 года. В сентябре 2021 года Кабинет министров переназначил ее главой Госпотребслужбы.

С 17 сентября 2014 по 13 июля 2016 работала в должности замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции. С 2016 года - член Национального совета реформ. В 2019-2020 годах - вице-президент Союза украинских предпринимателей.

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