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Кабмин уволил украинского уполномоченного по делам ЕСПЧ

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Киев, Среда 01 сентября 2021 18:19
Кабмин уволил украинского уполномоченного по делам ЕСПЧ Фото: Иван Лищина (facebook com  ivan lishchyna)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины уволил Ивана Лищину с должности уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Он также был заместителем главы Минюста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

По его словам, правительство уволило Лищину с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Кроме того, Кабмин переназначил Владиславу Магалецкую главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. А также временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции на Сергея Галицына.

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Кабинет Министров Украины ЕСПЧ Министерство юстиции Украины
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