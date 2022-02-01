ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Держспоживслужби йде у відставку

Новость на русском →
Київ, Вівторок 01 лютого 2022 18:10
Глава Держспоживслужби йде у відставку Фото: глава Держспоживслужби Владислава Магалецкая (wikipedia org)
Автор: Артем Горовенко

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька йде у відставку. Вона вже подала відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Подала вчора заяву на звільнення з посади голови Держспоживслужби за власним бажанням. Причина - рекомендації лікарів за станом здоров'я в найближчі кілька місяців", - зазначила вона.

Магалецька уточнила, що вирішила звільнитися, оскільки найближчим часом фізично не зможе виконувати обов'язки.

"Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру в підвішеному стані фактично без керівництва", - додала вона.

Зазначимо, Магалецька обіймала дану посаду з листопада 2020 року. У вересні 2021 року Кабінет міністрів перепризначив її головою Держспоживслужби.

З 17 вересня 2014 по 13 липня 2016 працювала на посаді заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції. З 2016 року - член Національної ради реформ. У 2019-2020 роках - віце-президент Спілки українських підприємців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами
ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу