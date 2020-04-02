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Глава Госпогранслужбы рассказал о "прорыве" украинских туристов из "Борисполя"

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 09:42
Глава Госпогранслужбы рассказал о "прорыве" украинских туристов из "Борисполя"
Фото: Сергей Дейнеко (пресс-служба ГПСУ)

Дейнеко считает, что украинцы не понимают всей опасности коронавируса

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что около трети эвакуированных граждан из Вьетнама, которые отказались от обсервации, вылетели за границу уже после того, как президент призвал украинцев возвращаться домой. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

При этом Дейнеко отметил, что все вернувшиеся туристы из Вьетнама были оформлены сотрудниками погранслужбы.

"Они не прорывали границу, они на тот момент были оформлены пограничниками, прошли паспортный контроль и были внесены в базу данных. Тут больше вопрос общественного порядка. Мы провели анализ пассажиров этих рейсов и, к сожалению, 30% вернувшихся вылетали за границу уже после того, как президент призвал граждан Украины возвращаться домой. А они вместо этого вылетели на отдых", - сообщил Дейнеко.

Также глава ГПС отметил, что люди пока не понимают всей опасности распространения болезни.

"Вы же видите, как у нас люди понимают самоизоляцию. Они ходят на шашлыки, бродят по городу. Люди просто не понимают опасности. Пока они не увидят трупы, пока эта беда не зацепит их близких, родственников и друзей, до тех пор к ним не придет понимание всего ужаса этого заболевания", - сказал Дейнеко.

Напомним, в конце марта в аэропорту "Борисполь" эвакуированные из Вьетнама украинцы пытались сбежать из-под обсервации, которая планировалась из-за коронавируса, и, выламывая двери, бежали из аэропорта.

Ранее РБК-Украина писало, что Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину.

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