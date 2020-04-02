Голова Держприкордонслужби розповів про "прорив" українських туристів з "Борисполя"

Фото: Сергій Дейнеко (прес-служба ДПСУ)

Дейнеко вважає, що українці не розуміють всієї небезпеки коронавіруса

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що близько третини евакуйованих громадян з В'єтнаму, які відмовилися від обсервації, вилетіли за кордон вже після того, як президент закликав українців повертатися додому. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому Дейнеко зазначив, що всі туристи, що повернулися з В'єтнаму були оформлені співробітниками прикордонної служби.

"Вони не проривали кордон, вони на той момент були оформлені прикордонниками, пройшли паспортний контроль і були внесені в базу даних. Тут більше питання громадського порядку. Ми провели аналіз пасажирів цих рейсів і, на жаль, 30% повернулися вилітали за кордон вже після того, як президент закликав громадян України повертатися додому. А вони замість цього вилетіли на відпочинок", - повідомив Дейнеко.

Також голова ДПС відзначив, що люди поки не розуміють всієї небезпеки поширення хвороби.

"Ви ж бачите, як у нас люди розуміють самоізоляцію. Вони ходять на шашлики, бродять по місту. Люди просто не розуміють небезпеки. Поки вони не побачать трупи, поки ця біда не зачепить їх близьких, родичів і друзів, доти до них не прийде розуміння всього жаху цього захворювання", - сказав Дейнеко.

Нагадаємо, в кінці березня в аеропорту "Бориспіль" евакуйовані з В'єтнаму українці намагалися втекти з-під обсервації, яка планувалася через коронавіруса, і, виламуючи двері, бігли з аеропорту.

Раніше РБК-Україна писало, що Дейнеко виступив проти карантину та за примусову обсервацію всіх, хто приїхав в Україну.