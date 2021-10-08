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Глава Госкосмоса рассказал, верит ли во внеземные цивилизации

Автор: Артем Горовенко

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай не исключает, что могут существовать внеземные цивилизации. По его мнению, диверсификация жизни может быть бесконечной.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я прагматик и, учитывая, что Вселенная бесконечна, то и диверсификация жизни тоже может быть бесконечна. Поэтому я совершенно нормально отношусь к идее существования внеземных цивилизаций. Почему бы и нет?", - отметил Тафтай.

Напомним, ранее Тафтай заявил, что уже началась активная работа над тем, чтобы отправить в космос украинского космонавта, однако не стал вдаваться в подробности.

Кроме того, по его слова в рамках космической программы Украины в течение 5 лет намерена создать свою ракету легкого класса и запустить ее из Атлантического или Индийского океана.

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Госкосмос