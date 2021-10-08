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Глава Держкосмосу розповів, чи вірить у позаземні цивілізації

Автор: Артем Горовенко

Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай не виключає, що можуть існувати позаземні цивілізації. На його думку, диверсифікація життя може бути нескінченною.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я прагматик і, враховуючи, що Всесвіт нескінченний, то і диверсифікація життя теж може бути нескінченна. Тому я абсолютно нормально ставлюся до ідеї існування позаземних цивілізацій. Чому б і ні?",- зазначив Тафтай.

Нагадаємо, раніше Тафтай заявив, що вже почалася активна робота над тим, щоб відправити в космос українського космонавта, однак не став вдаватися в подробиці.

Крім того, за його слова в рамках космічної програми України протягом 5 років має намір створити свою ракету легкого класу і запустити її з Атлантичного або Індійського океану.

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