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Стало известно, сколько будет стоить и откуда полетит украинская космическая ракета

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Киев, Пятница 08 октября 2021 09:02
Стало известно, сколько будет стоить и откуда полетит украинская космическая ракета Фото: глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

В рамках космической программы в Украине в течение 5 лет планируется осуществить проект о создании отечественной ракеты. Ее запуск может состояться из акватории Атлантического или Индийского океана.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"Все цели, прописанные в космической программе, в том числе и создание космической ракеты, они не просто реалистичны, а такие, которые обязательно должны быть выполнены в рамках этой программы. По истечению 5 лет мы должны получить эти проекты готовыми и работающими", - рассказал Тафтай.

По его словам, это будет ракета легкого класса, на финансирование которой необходимо 4,8 млрд гривен.

"В рамках реализации этого проекта будет просчитана оптимальная точка для морского запуска. Скорее всего, это будет Атлантический океан, но также рассматривались точки старта с Индийского океана", - уточнил Тафтай.

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