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Глава Гонконгу відмовилася виконувати деякі вимоги протестувальників

Новини » Політика    26.09.2019 - 18:01
Глава Гонконгу відмовилася виконувати деякі вимоги протестувальників
Фото: Керрі Лам (flickr.com riseconf)

Лам відмовилася звільнити затриманих на акціях демонстрантів

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам під час публічних дебатів у четвер, 26 вересня, назвала деякі вимоги протестувальників нереалістичними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Як повідомила Лам, влада не може виконати вимогу щодо звільнення всіх демонстрантів, які були заарештовані в ході попередніх антиурядових акцій протесту в Гонконзі.

"Деякі вимоги, які висувають демонстранти, такі як звільнення затриманих учасників акцій протесту, не можуть бути здійснені, оскільки вони йдуть врозріз з верховенством права", - заявила глава Гонконгу.

Зазначимо, що в ході антиурядових акцій протесту, які тривають в Гонконзі з початку літа, були затримані понад 1500 демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гонконгу троє невідомих напали на члена опозиційної Демократичної партії Роя Квона, який висловлювався на підтримку антиурядових протестів в регіоні. Депутата госпіталізували з травмами на обличчі, шиї та кінцівках, зараз він знаходиться в свідомості.

Також РБК-Україна писало, що 22 вересня поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону антиурядових демонстрантів. Раніше протестувальники розгромили арматуру на залізничній станції. Маніфестанти закликали до бойкоту підприємств у місті, які управляються Китаєм.

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