Глава "ГарПока" игнорирует требование ЕБРР по выплате 3 млрд грн инвесторам ВИЭ, - эксперт

"ГП "ГарПок", несмотря на призывы ЕБРР, уже 1,5 месяца держит у себя на счетах 3 млрд грн, которые должно было бы выплатить ДТЭК. Однако власти под разными предлогами не дают этого делать", - пишет Кушнирук.

По его мнению, недавно назначенный руководитель ГП "ГарПок" Андрей Пилипенко ничего не делает с решением этой проблемы, "хотя уже успел "зашквариться" фиктивным долгом своей жены, конфликтом интересов и уголовными делами и убытками для государственной энергокомпании "Хмельницкоблэнерго" на 15 млн грн".

При этом Кушнирук привел пример демонтажа солнечной станции в Днепропетровской области канадской компанией из-за того, что ей не позволяли подключить СЭС к электросети.

"Вопрос не только в одиозных историях, дискредитирующих инвестирование в украинскую экономику, на примере TIU Canada или ДТЭК. Можно также упомянуть, что бельгийский инвестор SREW NV по производству электроэнергии из возобновляемых источников обратился в международный арбитраж с требованиями к Украине выплатить минимум 70 млн евро", - добавил Кушнирук.

Он отметил, что из-за того, что власти саботируют назначение руководителя САП, как с нарушением норм украинского права и международных соглашений Украины нарушаются права инвесторов, очевидно, что вдобавок к уже существующим искам в международные арбитражи совсем скоро прибавятся новые.