Голова "ГарПоку" ігнорує вимогу ЄБРР щодо виплати 3 млрд грн інвесторам ВДЕ, - експерт

"ДП "ГарПок", незважаючи на заклики ЄБРР, вже 1,5 місяці тримає в себе на рахунках 3 млрд грн, які мав би виплатити ДТЕК. Однак влада під різними приводами не дає цього робити", - пише Кушнірук.

На його думку, нещодавно призначений керівник ДП ГарПок Андрій Пилипенко нічого не робить з вирішенням цієї проблеми, "хоча вже встиг зашкваритися фіктивним боргом своєї дружини, конфліктом інтересів і кримінальними справами та збитками для державної енергокомпанії “Хмельницькобленерго” на 15 млн грн".

При цьому Кушнірук привів приклад демонтажу сонячної станції в Дніпропетровській області канадською компанією через те, що їй не давали можливості підключити СЕС до електромережі.

"Питання не тільки в одіозних історіях, які дискредитують інвестування в українську економіку, на прикладі TIU Canada чи ДТЕК. Можна також згадати, що бельгійський інвестор SREW N.V з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел звернувся до міжнародного арбітражу з вимогами до України виплатити мінімум 70 млн євро", - додав Кушнірук.

Він зазначив, що через те, що влада саботуює призначення керівника САП, як з порушенням норм українського права і міжнародних угод України порушуються права інвесторів, очевидно, що на додачу до вже існуючих позовів в міжнародні арбітражі зовсім скоро додадуться нові.