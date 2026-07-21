Глава ФБР планує восени відвідати Росію, - Politico

За інформацією двох співрозмовників видання, знайомих із підготовкою поїздки, Пател попередньо має відвідати Москву та Санкт-Петербург 14-15 жовтня. Водночас у Politico наголошують, що графік ще може змінитися.

Очікується, що американського посадовця прийматиме російська ФСБ. Наразі невідомо, чи передбачена зустріч Патела з російським диктатором Володимиром Путіним або іншими високопосадовцями Кремля. Також не розкривається порядок денний можливих переговорів.

Як зазначає Politico, такий візит стане винятковою подією на тлі різкого погіршення відносин між Вашингтоном і Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Адже після 2022 року високопоставлені представники адміністрації США практично не відвідували РФ, хоча американське посольство в Москві продовжувало працювати.

Крайній візит глави ФБР до Росії

Останнім директором ФБР, який побував у Росії, був Роберт Мюллер - він відвідав країну у 2013 році, ще до окупації Криму. Згодом саме Мюллер очолив розслідування щодо можливого втручання РФ у президентські вибори США 2016 року та ймовірних зв'язків із передвиборчим штабом Дональда Трампа.

Сам Пател є давнім критиком цього розслідування і неодноразово називав його "містифікацією про російську змову" ("Russiagate hoax"). Він також уже привертав увагу через низку незвичних закордонних поїздок на посаді директора ФБР, які стали предметом інтересу Конгресу США.

У ФБР відмовилися коментувати інформацію про можливий візит директора бюро до Росії.