Глава Евросовета о действиях РФ в Украине: История не забудет военных преступлений

Председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил освобожденную от российских оккупантов Бородянку в Киевской области. Он заявил, что военные преступления России не будут забыты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мишеля в Twitter.
"В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военных преступлений, которые были совершены. Не может быть мира без справедливости", - заявил глава Евросовета.
Напомним, что 20 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев.
Также отметим, что ранее Бородянку посетили президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии.
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