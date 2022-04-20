Глава Євроради про дії РФ в Україні: Історія не забуде військових злочинів

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відвідав звільнену від російських окупантів Бородянку в Київській області. Він заявив, що військові злочини Росії не будуть забуті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мішеля в Twitter.
"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде військових злочинів, які були скоєні. Не може бути миру без справедливості", - заявив глава Євроради.
Нагадаємо, що 20 квітня голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва.
Також відзначимо, що раніше Бородянку відвідали президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії.
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