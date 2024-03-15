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Глава Євроради заздалегідь "привітав" Путіна з перемогою на псевдовиборах

Фото: Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Глава Європейської ради Шарль Мішель заздалегідь привітав Володимира Путіна з перемогою на псевдовиборах, які тільки-но розпочалися на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мішеля у Twitter.

"Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Без опозиції. Без свободи. Без вибору", - написав він.

 

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

Псевдовибори на території Росії

Нагадаємо, так звані "вибори" президента на території РФ триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року, після чого російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року.

Путін, якому Борис Єльцин передав посаду президента в останній день 1999 року, вже обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва. Путіну 7 жовтня 2023 року виповнилося 71 рік.

Більше про те, як Путін влаштував собі новий термін і на що чекати після його "перемоги" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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