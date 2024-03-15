Глава Евросовета заранее "поздравил" Путина с победой на псевдовыборах

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Без оппозиции. Без свободы. Без выбора", - написал он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

Псевдовыборы на территории России

Напомним, так называемые "выборы" президента на территории РФ продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года, после чего российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года.

Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева. Путину 7 октября 2023 года исполнился 71 год.

Больше о том, как Путин устроил себе новый срок и чего ждать после его "победы" - читайте в материале РБК-Украина.