Голова Євроради вказав на небезпеку тимчасового перемир'я між Україною та РФ

За його словами, Росія може використати тимчасове припинення вогню, щоб з новими силами напасти на Україну.

Кошта підкреслив, що високо оцінює зусилля США щодо завершення війни Росії проти України, але є нюанс.

"Росія не виконала те, що було погоджено в Будапешті (Будапештський меморандум - ред.), вона не виконала те, що було погоджено в першій Мінській угоді та другій Мінській угоді. Подивимося, чи виконає вона те, що погоджено зараз", - додав він.

Кошта наголосив, що зараз важливо досягти справедливого і міцного миру між Україною і Росією.

"Якщо це шлях вперед, то добре. Будемо сподіватися, що це так", - додав він.