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Глава Евросовета указал на опасность временного перемирия между Украиной и РФ

Фото: Антониу Кошта, глава Евросовета (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Временное перемирие между Украиной и Россией может стать стратегической ошибкой. Есть вероятность, что Москва использует прекращение огня для укрепления собственной армии.

Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTP.

По его словам, Россия может использовать временное прекращение огня, чтобы с новыми силами напасть на Украину. 

Кошта подчеркнул, что высоко оценивает усилия США по завершению войны России против Украины, но есть нюанс. 

"Россия не выполнила то, что было согласовано в Будапеште (Будапештский меморандум - ред.), она не выполнила то, что было согласовано в первом Минском соглашении и втором Минском соглашении. Посмотрим, выполнит ли она то, что согласовано сейчас", - добавил он. 

Кошта подчеркнул, что сейчас важно достичь справедливого и прочного мира между Украиной и Россией. 

"Если это путь вперед, то хорошо. Будем надеяться, что это так", - добавил он. 

Временное прекращение огня

Напомним, Украина недавно согласилась на временное прекращение огня с Россией. Речь о 30-дневном перемирии. Такую инициативу предложил Вашингтон.

В то же время российский диктатор Владимир Путин не захотел безусловного прекращения огня. Он выдвинул ряд условий, которые должна выполнить Украина, чтобы начать перемирие.

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом Путин согласился только на прекращение ударов по энергетике.

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