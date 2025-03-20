Глава Евросовета указал на опасность временного перемирия между Украиной и РФ

По его словам, Россия может использовать временное прекращение огня, чтобы с новыми силами напасть на Украину.

Кошта подчеркнул, что высоко оценивает усилия США по завершению войны России против Украины, но есть нюанс.

"Россия не выполнила то, что было согласовано в Будапеште (Будапештский меморандум - ред.), она не выполнила то, что было согласовано в первом Минском соглашении и втором Минском соглашении. Посмотрим, выполнит ли она то, что согласовано сейчас", - добавил он.

Кошта подчеркнул, что сейчас важно достичь справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

"Если это путь вперед, то хорошо. Будем надеяться, что это так", - добавил он.