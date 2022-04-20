Голова Європейської ради прибув до Києва
Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Голова Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва. Про свій візит він повідомив особисто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Євроради у Twitter.
"Сьогодні в Києві. У серці вільної та демократичної Європи", - написав він, додавши фото зі столичного вокзалу, де зі зустрічаючих його осіб помітний посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
In Kyiv today.— Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022
In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде до Києва найближчим часом.
Додамо, що в Білому домі оцінили можливість візиту Байдена в Україну.
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