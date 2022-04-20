Голова Європейської ради прибув до Києва

Голова Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва. Про свій візит він повідомив особисто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Євроради у Twitter.

"Сьогодні в Києві. У серці вільної та демократичної Європи", - написав він, додавши фото зі столичного вокзалу, де зі зустрічаючих його осіб помітний посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде до Києва найближчим часом.

Додамо, що в Білому домі оцінили можливість візиту Байдена в Україну.

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