Премьер-министр Испании приедет в Киев в ближайшее время, - Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес отправится в столицу Украины Киев, встретиться с президентом Владимиром Зеленским. По данным источника, в правительстве, визит состоится в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Санчес заявил в понедельник, что Испания вновь откроет свое посольство в Киеве, которое было закрыто с 24 февраля.

Санчес пошел по стопам нескольких других европейских лидеров, в том числе президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также премьер-министров Великобритании и Чехии, которые посетили Украину после вторжения России в страну в знак поддержки ее президента и народа.

Как сообщало РБК-Украина, посольство Испании возобновит работу в Киеве через несколько дней.