Глава Европарламента попал в больницу: врачи диагностировали пневмонию

Из-за болезни президент Европарламента пропустил ряд важных встреч на прошлой неделе. 65-летний итальянец не председательствовал на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге и не присутствовал на выступлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен.

Самочувствие европейского политика ухудшилось в ночь со вторника на среду - у него поднялась температура. Сассоли сдал тесты на СOVID-19, но они оказались отрицательными.

20 сентября пресс-секретарь Роберто Куильо сообщил о госпитализации Сассоли, которая состоялась еще на прошлой неделе. По его словам, врачи диагностировали у президента Европарламента пневмонию, но его "состояние хорошее".

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