Глава Європарламенту потрапив до лікарні: лікарі діагностували пневмонію

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі госпіталізований до лікарні в Страсбурзі. Лікарі діагностували в нього пневмонію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Через хворобу президент Європарламенту пропустив низку важливих зустрічей минулого тижня. 65-річний італієць не головував на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі та не був присутнім на виступі голови Єврокомісії Урсули фон дер Лайєн.
Самопочуття європейського політика погіршилося в ніч з вівторка на середу - у нього піднялася температура. Сассолі здав тести на СOVID-19, але вони виявилися негативними.
20 вересня прес-секретар Роберто Куїльо повідомив про госпіталізацію Сассолі, яка відбулася ще минулого тижня. За його словами, лікарі діагностували у президента Європарламенту пневмонію, але його "стан хороший".
"", - сказав Куильо.
Нагадаємо, що раніше Давид Сассолі зробив заяву про санкції ЄС щодо Росії. За його словами, санкції потрібно посилити.