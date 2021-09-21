Глава Європарламенту потрапив до лікарні: лікарі діагностували пневмонію

Через хворобу президент Європарламенту пропустив низку важливих зустрічей минулого тижня. 65-річний італієць не головував на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі та не був присутнім на виступі голови Єврокомісії Урсули фон дер Лайєн.

Самопочуття європейського політика погіршилося в ніч з вівторка на середу - у нього піднялася температура. Сассолі здав тести на СOVID-19, але вони виявилися негативними.

20 вересня прес-секретар Роберто Куїльо повідомив про госпіталізацію Сассолі, яка відбулася ще минулого тижня. За його словами, лікарі діагностували у президента Європарламенту пневмонію, але його "стан хороший".

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