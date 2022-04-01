Голова Європарламенту пообіцяла Україні швидке визнання кандидатом на вступ до ЄС
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Україну визнають кандидатом на членство в Євросоюзі та нададуть їй допомогу у відбудові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки на спільному брифінгу з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
"Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - сказала Мецола.
За її словами, зазіхання РФ на Україну, її свободу й територію є зазіханням на цілу Європу і чинний порядок у світі.
Також вона запевнила, що європейські партнери докладуть усіх зусиль, щоб відбудувати після війни українські міста і села.
"Хочу сказати від усіх європейських народів, які складають сім’ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, надихаємось мужністю українського народу, хоробрістю українського війська. Парламентська демократія дістала друге дихання в Європі завдяки подвигові українського народу і діям українського парламенту", - наголосила Мецола.
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