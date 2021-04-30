Глава Европарламента отреагировал на санкции России: угрозы не заставят нас молчать

Глава Европейского парламента Давид Сассоли отреагировал на санкции со стороны России . Сегодня российский МИД запретил Сассоли въезжать на территорию России.

Об этом он написал на странице в Twitter .

"Видимо, меня в Кремле не ждут? Я немного подозревал это... Никакие санкции или угрозы не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать. Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды", - заявил он.

Как подчеркнул Сассоли, никакие российские санкции не смогут повлиять на решение Европейского парламента по защите прав человека и демократии.

Напомним, помимо Сассоли, под российские санкции попали руководитель прокуратуры Берлина, а также должностные лица из стран Балтии. Всего российский МИД ввел санкции против восьми представителей Евросоюза.

До этого, 2 марта, ЕС ввел санкции против семи российских чиновников через ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

А 22 марта ЕС утвердил еще одни санкции против России.