Глава Європарламенту відреагував на санкції Росії: погрози не змусять нас мовчати

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі відреагував на санкції з боку Росії. Сьогодні російське МЗС заборонило Сассолі в'їжджати на територію Росії.
Як наголосив Сассолі, жодні російські санкції не зможуть вплинути на рішення Європейського парламенту щодо захисту прав людини та демократії.
"Мабуть, мене в Кремлі не чекають? Я трохи підозрював це... Ніякі санкції або залякування не зупинять Європарламент або мене від захисту прав людини, свободи і демократії. Погрози не змусять нас замовкнути. Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди", - заявив він.
Нагадаємо, крім Сассолі, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадовці з країн Балтії. Загалом російське МЗС ввело санкції проти восьми представників Євросоюзу.
До цього, 2 березня, ЄС ввів санкції проти семи російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.
А 22 березня ЄС затвердив ще одні санкції проти Росії.