Глава Еврокомиссии утвердила кандидатуру депутата от Румынии

Фото: Адина Валеан (europarl.europa.eu)

Депутатом Еврокомиссии от Румынии стала Адина Валеан

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально выдвинула на должность европейского комиссара по вопросам транспорта кандидата от Румынии Адину Валеан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По ее словам, депутатом Еврокомиссии от Румынии стала Адина Валеан.

"Избранный президент решила, что Адина Валеан возьмет портфель транспорта", - заявил представитель переходной команды, описывая Валеан как "опытного евродепутата".

Ее выбрали после того, как Румыния выдвинула двух кандидатов на эту должность: Валеан и члена Европейского парламента Зигфрида Мурешана.

Напомним, 5 ноября правительство Румынии выдвинуло на пост комиссара в Еврокомиссии Зигфрида Мурешана.

Кроме того, 4 ноября парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном. За состав нового кабмина проголосовали 240 депутатов.

Добавим, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо премьеру Великобритании Борису Джонсону с просьбой назначить своего члена в Комиссию.