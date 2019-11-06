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Правительство Румынии выдвинуло еще одного кандидата в Еврокомиссию

Новости » Политика     06.11.2019 - 15:29
Правительство Румынии выдвинуло еще одного кандидата в Еврокомиссию
Фото: Правительство Румынии (lepetitjournal.com))

Ей стала европейский депутат Адина Валеан

В среду, 6 ноября, правительство Румынии выдвинуло еще одного кандидата на пост своего комиссара в новой Европейской комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, ей стала европейский депутат Адина Валеан.

"После консультаций с президентом Румынии мы решили выдвинуть двух кандидатов", - сообщил премьер-министр Людовик Орбан.

Отметим, Адина Валеан является евродепутатом с 2006 года. В 2019 году ее избрали главой комитета Европейского парламента по вопросам промышленности, исследований и энергетики.

Напомним, 5 ноября правительство Румынии выдвинуло на пост комиссара в Еврокомиссии Зигфрида Мурешана.

Кроме того, 4 ноября парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном. За состав нового кабмина проголосовали 240 депутатов.

Добавим, что 10 октября социал-демократическая правительство Румынии закончило свою работу в результате объявления парламентом вотума недоверия. Отставку правительства тогжа поддержали 238 членов двухпалатного парламента с 233 необходимых.

Правительство Румынии определилось с кандидатом в Еврокомиссию Орбан стал премьером Румынии
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