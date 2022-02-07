Глава Еврокомиссии раскритиковала "Газпром" за отказ увеличивать поставки газа в Европу

"Поведение российского поставщика газа "Газпром", не увеличивающего объемы поставок газа в Европу в нынешней ситуации, является странным поведением", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула, что страны ЕС должны стать более независимыми от российского газа.

"Нельзя исключать, что Кремль будет продолжать использовать газ в качестве угрозы, и именно поэтому мы должны стать более независимыми", - добавила глава Еврокомиссии.