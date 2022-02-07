Глава Еврокомиссии раскритиковала "Газпром" за отказ увеличивать поставки газа в Европу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала "Газпром" за отказ наращивать поставки газа в Европу, несмотря на большой спрос и рекордные цены. При этом она предостерегает страны от зависимости от российского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tages Spiegel.
"Поведение российского поставщика газа "Газпром", не увеличивающего объемы поставок газа в Европу в нынешней ситуации, является странным поведением", - заявила фон дер Ляйен.
При этом она подчеркнула, что страны ЕС должны стать более независимыми от российского газа.
"Нельзя исключать, что Кремль будет продолжать использовать газ в качестве угрозы, и именно поэтому мы должны стать более независимыми", - добавила глава Еврокомиссии.
Напомним, российский "Газпром" сократил транзит газа по территории Украины более чем на 50%.
Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что РФ намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе.