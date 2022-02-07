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Глава Єврокомісії розкритикувала "Газпром" за відмову збільшувати постачання газу до Європи

Автор: Валерія Поліщук

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен розкритикувала "Газпром" за відмову нарощувати постачання газу в Європу, попри великий попит і рекордні ціни. При цьому вона застерігає країни від залежності від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tages Spiegel.

"Поведінка російського постачальника газу "Газпром", що не збільшує обсяги поставок газу в Європу в нинішній ситуації, є дивною поведінкою", - заявила фон дер Ляйен.

При цьому вона підкреслила, що країни ЄС повинні стати більш незалежними від російського газу.

"Не можна виключати, що Кремль буде продовжувати використовувати газ як загрозу, і саме тому ми повинні стати більш незалежними", - додала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, російський "Газпром" скоротив транзит газу територією України більш ніж на 50%.

Крім того, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що РФ навмисно не заповнила газові сховища в Європі.

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