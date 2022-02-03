Канцлер Австрии обвинил Россию в скачке цен на газ в Европе

Канцлер Австрии Карл Нехаммер уверен, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе. Это привело к рекордному росту цен на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой издание Kronen Zeitung .

"Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия Российской Федерации и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены лишь условно, что привело к тому, что цена на газ выросла драматично", - сказал он в Федеральном совете Австрии (верхняя палата парламента).

По его словам, снабжение газом было обеспечено, но из-за цены наблюдается напряженная ситуация.

"Газ стал дорогим как никогда", - добавил Нехаммер.