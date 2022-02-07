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"Газпром" сократил транзит газа по территории Украины более чем на 50%

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 13:41
"Газпром" сократил транзит газа по территории Украины более чем на 50% Фото: Транзит российского газа в январе упал на 57% (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В январе 2022 года транзит природного газа украинской газотранспортной системой (ГТС) составил 1,664 млрд куб. м. Это на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

Как отметили в пресс-службе, январе 2022 года возобновился транзит природного газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.

Транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд куб. м, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом, поставки в Словакию составляют 62,5% от общих объемов транзита.

На 1,3% увеличился транзит в Молдавию и составил 398 млн куб. м, по сравнению с январем 2021 г. Также в 2022 году возобновился транзит в Румынию в объеме 116 млн куб. м газа (-24,6% к январю-2021). Транзит в Польшу сократился и составил 110 млн куб. м (-66% к январю-2021).

"В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн куб. м, по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному договору", - говорится в сообщении пресс-службы.

&quot;Газпром&quot; сократил транзит газа по территории Украины более чем на 50%

Напомним, транзит природного газа через Украину в 2021 году составил 41,6 млрд куб. м, при забронированных 44,4 млрд куб. м транзитных мощностей. Среднесуточный объем транспортировки 114,8 млн куб. м.

Транзитный договор между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Он предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

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